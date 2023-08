Nach tollem Start werden Mitarbeiter im Mühlhäuser Bratwurstmuseum gesucht

Mühlhausen. Mehr als 10.000 Gäste besuchten das Bratwurstmuseum in Mühlhausen in den ersten fünf Tagen. Das plant der Chef für den Winter

„Start geglückt, aber...“, so das Fazit von Thomas Mäuer vom 1. Deutschen Bratwurstmuseum nach den fünf Eröffnungstagen. Nach dem Umzug von Holzhausen im Ilm-Kreis nach Mühlhausen gab es mehr Frage- als Ausrufezeichen. „Jetzt wissen wir, wo wie stehen und kennen die Stellschrauben, an denen wir in den nächsten Wochen und Monaten mit Hochdruck drehen müssen“, sagt Mäuer, der mit mehr als 10.000 Gästen seit der Eröffnung am vergangenen Mittwoch hochzufrieden ist.

Allein am Samstag mit Ballonglühen und Höhenfeuerwerk kamen so viele Neugierige an den Stadtwald, dass die Mitarbeiter an den Bratwurtrosten richtig ins Schwitzen kamen.

Allerdings ist genau das schon eins der Themen, die oberste Priorität haben: „Wir suchen dringend Mitarbeiter jeden Geschlechts. Für den Einlass, die Aufsicht oder als fachkundige Ansprechpartner im Park. Aber auch im Museum und hinter den Grills sowie den Verkaufsständen brauchen wir unbedingt Verstärkung“, so der Chef, der, genügend Personal vorausgesetzt, für Dezember einen eigenen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände am Rande Mühlhausens ankündigt.

Bewerbungen unter Telefon: 03601/8571891 oder info@bratwurstmuseum.de