Sandro Seeländer (Zukunft Landgemeinde) will sich am Montagabend zum stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen wählen lassen.

Der erste Stadtrat der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen konstituiert sich am Montag in Neunheilingen. 19 Männer und eine Frau, Christiane Wettstaedt (CDU), gehören ihm an.