Nachfrage nach geführten Radtouren steigt

„Unterwegs im Radland Thüringen“ ist das Jahresmotto des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal gemeinsam mit dem Umweltministerium und der Thüringer Tourismus Gesellschaft. Deshalb ziert das Foto zweier Radfahrer am Ufer der Werra den Titel das neue Programmheftes des Naturparks, das jetzt vorgestellt wurde. Einige der 165 Veranstaltungen darin zielen auf Pedalritter ab. Doch das Radwandern sei in der Naturparkregion noch deutlich ausbaufähig, meint Leiterin Claudia Wilhelm. Die Infrastruktur indes gebe einiges her. Ob Werratal-Radweg im Süden, Unstrut-Werra-Radweg durch das Südeichsfeld oder Leine-Heide-Radweg im Norden – es gibt etliche Kilometer, die auf zwei Rädern absolviert werden können. Dazwischen bildet der Kanonenbahn-Radweg eine gute und wegen seiner Tunnel und Brücken spektakuläre Verbindung.

Die Nachfrage in dem Bereich werde immer größer, hat Bernd Montag von der Diakonie Doppelpunkt festgestellt, die den Landgasthof Alter Bahnhof in Heyerode betreibt. Das Hotel ist vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zertifiziert. Hier gibt es für Radfahrer eigene Stellplätze, im Bedarfsfall Ersatzteile und Werkzeug und wegen der steigenden Zahl an Elektrofahrrädern auch Ladestationen.

Vor allem in Sachen Vermarktung der Radwege gebe es noch Defizite, meint Südeichsfeld-Bürgermeister Andreas Henning (parteilos). „Das Problem bei den meisten Radwegen ist, dass sie an den Orten vorbei führen.“ Am Kanonenbahnradweg in Lengenfeld unterm Stein wolle man das mit der geplanten Verlängerung durch den Ort ändern.

Geführte Radtouren seien ein Projekt, das im Naturpark noch in den Kinderschuhen stecke, ergänzt Uwe Müller, der für Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus verantwortlich ist. Im September gibt es eine Tour auf dem Kanonenbahn-Radweg, die von zwei Wanderführern begleitet wird und bei der Radler die Möglichkeit haben, anschließend mit dem Eichsfelder Wanderbus samt Fahrrad-Anhänger zum Startpunkt zurück zu fahren.

Natur- und Landschaftsführerstellen ihre Heimat vor

Insgesamt zeigt sich der Veranstaltungskalender so vielfältig wie die Landschaften, die der Naturpark vertritt. Gemeinsam mit den Naturpark-Gemeinden seien die Aktionen umgesetzt worden, sagt Claudia Wilhelm. Die Kommunen seien die wichtigsten Akteure dabei, denn mit 14 Mitarbeitern auf einer Fläche von 858 Quadratkilometern in drei Landkreisen könne man nur einen Bruchteil der Projekte umsetzen. Umso wichtiger seien die zertifizierten Natur- und Landschaftsführer. „Ehemalige Förster, Lehrer, Menschen, die ihre Heimat darstellen wollen“, sagt Uwe Müller. Sie nehmen mit ihren Angeboten den größten Platz im Programmheft ein. So wie Michael Kleinschmidt aus Oberdorla, der im März zu einer Pilzwanderung einlädt oder Susanne Merten mit ihrer Bärlauch- und Kräuterwanderung. Die Volkshochschule Mühlhausen macht einen Infoabend über Laubfrösche und im April können Besucher des Lamahofes Weßer aus Lengenfeld eine Wanderung mit den Tieren unternehmen.

Weitere 161 Veranstaltungen finden sich im Programmheft, das in einer Auflage von 20.000 Stück gedruckt wurde und ab sofort im Naturparkgebiet erhältlich ist.

Informationen und der regelmäßig aktualisierte Veranstaltungskalender unter www.naturpark-ehw.de