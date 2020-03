Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachholbedarf bei Tierschutz in Betrieben im Unstrut-Hainich-Kreis

Kunden, die für Fleisch aus Betrieben mit einem Tierwohl-Label für artgerechte Haltung tiefer in die Tasche greifen, dürfen nicht automatisch damit rechnen, dass sich der Tierhalter auch an die gesetzlichen Vorgaben für den Tierschutz hält. Das geht aus einer Antwort des Fachdienstes Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Unstrut-Hainich-Kreises auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor. Das klingt paradox. Aber Judith Keidel, Amtstierärztin im Unstrut-Hainich-Kreis, erklärt: „Es passiert leider auch, dass wir bei Tierwohl-Betrieben gravierende Tierschutzverstöße vorfinden.“ Verstöße dürften aus Datenschutzgründen nicht an die Tierwohl-Initiative weitergeleitet werden. Stattdessen könne der Tierhalter dies freiwillig mitteilen, was die Veterinärin als „äußerst unbefriedigende Situation“ einschätzt.

Wer gegen den Tierschutz verstößt, handelt wider das Gesetz. Verstöße werden von den Amtstierärzten geahndet. Tierwohl dagegen bezeichnet verschiedene Initiativen, die auf freiwilliger Basis Haltungsbedingungen verbessern wollen. Die Betriebe bekommen für die Einhaltung dieser Kriterien bessere Preise für ihre Schlachttiere. Die Kontrollen erfolgen dabei nicht von amtlichen Kontrolleuren, die auch keine Tierärzte sein müssen. Dass es keine Schnittstelle zwischen der freiwilligen Selbstverpflichtung des Handels und den gesetzlichen Vorgaben für die Tierhaltung gibt, ist ein Kritikpunkt der Veterinärbehörde. Der Verbraucher bezahle deshalb unter Umständen mehr für sein Fleisch obwohl es aus einer schlechten Tierhaltung komme.

Schwerpunkt der Kontrollen der Amtstierärzte verlagert sich auf Milchviehhaltung

Im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es 32 gewerbliche Betriebe für Rinderhaltung, 28 für Schweinehaltung und 52 Geflügelbetriebe. Dazu kommen noch viele kleine Privathaltungen von Nutztieren, zum Beispiel zur Hausschlachtung. Im Gegensatz zu den westlichen und südlichen Bundesländern gebe es im Unstrut-Hainich-Kreis zwar wenige, dafür aber sehr große gewerbliche Tierhaltungsbetriebe, so das Veterinäramt. Große Agrargesellschaften haben oft mehrere Tierhaltungen an verschiedenen Standorten.

Einen positiven Spitzenplatz bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Tierschutz nehme der Unstrut-Hainich-Kreis mit seinen gewerblichen Tierhaltern nicht ein, so das Veterinäramt. Es gebe aber auch vorbildliche Betriebe. „Kontrollen erfolgen risikobasiert“, heißt es. Betriebe, bei denen es häufiger Probleme gibt, werden öfter und in kurzen Abständen kontrolliert. So kann es sein, dass ein unauffälliger Betrieb mehrere Jahre nicht kontrolliert wird, wenn die Behörde anderweitig gebunden ist und an ihre personellen Grenzen stößt. Auch die Schwerpunkte werden dem entsprechend gesetzt. So gab es in den letzten Jahren verstärkt Kontrollen in Schweinebetrieben. Es ging zum Beispiel um zu enge Kastenstände, hohe Schadgasgehalte in der Luft oder Verhaltensstörungen durch fehlendes Beschäftigungsmaterial für die Tiere.

Im Moment verlagere sich der Schwerpunkt mehr in den Bereich der Rinderbetriebe, so das Veterinäramt. „Vermutlich auch aufgrund des niedrigen Milchpreises wird dort momentan nicht immer so in Tierhaltungen investiert, wie es nötig wäre. Ställe können nicht modernisiert oder repariert werden. Das führt zu Tierschutzproblemen.“ Der häufigste Tierschutzverstoß bei allen Nutztier-Arten sei aber immer noch die fehlende Versorgung kranker Tiere, so das Veterinäramt. Es werde leider zu oft kein Tierarzt zurate gezogen, sondern gehofft, dass es das Tier bis zur Schlachtung noch irgendwie durchhalte. In den schlimmsten Fällen verende das Tier dann nach langer Leidenszeit oder werde völlig abgemergelt noch stundenlang zum nächsten Schlachthof transportiert.