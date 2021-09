Nacht der Kirchen zum 14. Mal

In der Bergkirche von Bad Langensalza beginnt am 24. September die Nacht der Kirchen.

Bad Langensalza. Eine Kirchennacht stellen evangelische, katholische und Jesus-Haus Gemeinde aus Bad Langensalza auf die Beine. Was wird geboten?

Zum 14. Mal wird am Freitag, 24. September, in Bad Langensalza die Nacht der Kirchen begangen. Los geht es um 19.30 Uhr in der Bergkirche. „Auch in diesem bewegenden Jahr laden die evangelische, katholische und Jesus-Haus Gemeinde ein, über Hoffnung und Freude nachzudenken“, heißt es vom Organisatorenteam. Mit stimmungsvoller Musik werden die Besucher auf das Thema eingestimmt, kurze Impulse fragen nach Sehnsüchten und Hoffnungen.

