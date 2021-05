Nächste Etappe bei Umgestaltung des Tennstedter Kurparks

Bad Tennstedt. Im Kurpark in Bad Tennstedt wird derzeit an der Hauptachse gearbeitet.

Im Kurpark in Bad Tennstedt wird derzeit an der Hauptachse gearbeitet. Diese soll den Patienten der angrenzenden Reha-Klinik künftig den Weg in die grüne Oase erleichtern, die dort derzeit im Zuge der Umgestaltung entsteht.

Bürgermeister Jens Weimann (CDU) informierte sich am Freitag bei Polier Chris Gräfenstein von der Firma Landschaftsbau Montag über den Stand der Arbeiten. Das Quellhäuschen ist inzwischen Geschichte. Wie der Stadtrat beschloss, wurde es abgerissen.

Seit 2019 wird der Kurpark umgestaltet, die Eröffnung ist am 20. September geplant.