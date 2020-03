Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächster Halt: Travertinkeller

Gibt es etwa eine U-Bahn in Bad Langensalza? Als ich neulich von Ufhoven her die Poststraße stadteinwärts befuhr, sah ich entfernt am linken Straßenrand ein großes M leuchten wie es in Moskau an Metrostationen hängt. Denn die Sonne beschien das Doppellknickdach der dortigen Bushaltestelle so, dass dessen Vorderkante von Fernschräg als M erschien. Mit mir ging sofort die Phantasie durch: Eine Metro im Kur- und Rosensouterrain? Da spricht alles dafür!

1. haben die Mühlhäuser grade ihre Straßenbahnpläne begraben. Damit können die eigentlich dafür reservierten Milliarden Nahverkehrsförderung vom Bund also anderweitig abgegriffen werden. 2.: Wenn bald auch der letzte Landratsamtsmitarbeiter aus der Stadt weg und nach Mühlhausen zieht, braucht Bad Langensalza endlich mal Kompensation. 3. könnte eine U-Bahn hier durch die vielen Travertinkeller fahren, wo repräsentative Haltestellen möglich wären. 4. ist damit der Tunnelbau schon so gut wie erledigt. 5. sparte man sich auch Schienen. Man lässt einfach die schon vorhandenen Elektro-Busse eine Etage tiefer zirkulieren. Also: Jetzt nicht zögern und den Mühlhäusern, die ja einst auch die Ansiedlung des Nato-Hauptquartiers vergeigt haben, mal zeigen, wie man so etwas managt!