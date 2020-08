Ein Streifenwagen nachts auf Einsatzfahrt, wie es auch in der Nacht zum Samstag in Ammern zu beobachten war.

Ammern. Mindestens zwei Motorcrossmotorräder verschwanden bei einem Einbruch am Samstag in Ammern.

Die Polizei verfolgte in der Nacht zu Samstag in Ammern mehrere Diebe, die in ein Motorradgeschäft eingedrungen waren. Einem Sprecher der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr von Anwohnern alarmiert, die das Geschehen beobachtet hatten.