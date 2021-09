Nägelstedterin reist mit drei Jungpferden zur Weltmeisterschaft

Nägelstedt. Die Einspänner-Fahrerin Marlen Fallak aus Nägelstedt qualifiziert sich auf Bundesebene. Im Oktober geht es nun nach Ungarn.

Im Oktober geht es für Marlen Fallak aus Nägelstedt und drei ihrer Jungpferde zur Einspänner-Weltmeisterschaft nach Ungarn. Es ist bereits die dritte Weltmeisterschaft, an der die 41-Jährige teilnimmt. Qualifiziert hat sich die Fahrsportlerin im August beim Bundeschampionat für junge Pferde in Moritzburg. „Im Prinzip ist das die Deutsche Meisterschaft im Fahrsport“, erklärt Fallak.

Dort belegte sie in der Kategorie der Sechs- und Siebenjährigen mit Hengst Vittaro den ersten Platz, mit Erbgräfin den dritten und mit Elke den sechsten Platz.

Für die diesjährige Weltmeisterschaft vom 7. bis zum 10. Oktober gilt es jetzt, Vorbereitungen zu treffen und vor allem zu trainieren. „Das ist schon logistisch eine Herausforderung“, erzählt Fallak. Während Spring- und Dressurreiter lediglich ihre Pferde transportieren müssen, braucht es für den Fahrsport wegen der Kutschen schon einen Lastwagen.

Nach Ungarn fährt Fallak zusammen mit ihrem Teamkollegen Martin Stötzer aus Gispersleben. Normalerweise umfasst die Weltmeisterschaft drei Disziplinen: die Dressur, das Gelände- und das Hindernisfahren. Bei den Jungpferden seien die Regeln allerdings noch nicht so streng. „Die Tiere sollen gemächlich an den Turnierfahrsport herangeführt werden“, sagt Fallak. Deswegen nehme die Sportlerin den Wettkampf aber nicht weniger ernst.

Schon lange ist Marlen Fallak im Fahrsport aktiv – exakt seit 2003. „Ich war schon als Kind pferdeverrückt und bin in einem Fahrstall groß geworden“, erzählt die Frau, die in Greiz in Osttthüringen geboren wurde.

Platzierungen auch bei den Vier- und Fünfjährigen

Nach einiger Zeit im Sattel verschlug es sie letztendlich auf den Kutschbock. In Nägelstedt hat sie inzwischen ihren eigenen Reit- und Fahrstall, der optimal an die Trainingsbedingungen angepasst sei.

Mit ihrem ersten Pferd Elliot sammelte Fallak bereits Titel und Medaillen. Der Durchbruch kam dann mit Stute Tessa. Bei den Weltmeisterschaften in 2014 und 2016 holten Fallak und Tessa mit ihrer deutschen Mannschaft Gold – in der Einzelwertung gewannen sie Bronze. 2015 wurde die Fahrsportlerin zudem Deutsche Meisterin.

Inzwischen darf Tessa ihren wohlverdienten Ruhestand genießen – nun sind die jungen Pferde am Zug. Insgesamt fünf trainiert Marlen Fallak derzeit in ihrem Fahrstall. Neben Vittaro, Erbgräfin und Elke gehören auch noch zwei jüngere Pferde zum Team, die ebenfalls beim Bundeschampionat in Moritzburg dabei waren. Dort belegten sie in der Kategorie der Vier- bis Fünfjährigen den dritten und achten Platz.

Mit dem Fahrtraining beginnen können Pferde – vorzugsweise Schwere Warmblüter – ab einem Alter von etwa drei Jahren, erklärt die Trainerin. „Ich fange aber lieber ein bisschen später an, damit sich die Tiere behutsam an die Kutsche gewöhnen können.“

Die Herausforderung im Fahrsport liege vor allem darin, die Verbindung zum Pferd zu halten. „Ich sitze nun mal nicht drauf, sondern lediglich dahinter. Aber es ist ein Teamsport und eben das ist es, was mir Spaß macht“, so die Sportlerin.