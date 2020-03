Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nationalpark Hainich verpflichtet sich zum Klimaschutz

Die Nationalparkverwaltung des Hainichs will mehr für den Klimaschutz tun. Darum unterzeichnete Nationalparkleiter Manfred Großmann nun eine Selbstverpflichtung im Rahmen der Initiative „Einfach jetzt machen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie geht zurück auf den Verein Bergwaldprojekt, eine internationale Umweltschutzorganisation mit Sitz in der Schweiz und in Würzburg, die sich insbesondere um Wälder kümmert.

Strombedarf soll zu 100 Prozent mit Ökostrom gedeckt werden

Zu der Selbstverpflichtung gehört beispielsweise, dass die Hainich-Verwaltung ihren Strombedarf zu 100 Prozent mit Ökostrom deckt. Bei Veranstaltungen sollen laut der Mitteilung nur noch biologisch, saisonal und regional sowie fair produzierte Lebensmittel angeboten werden. Bereits seit Ende 2016 nutzt die Parkverwaltung auch ein Elektro-Auto, dessen Energiebedarf komplett aus Ökostrom gedeckt werde.

„Mit der Unterzeichnung wollen wir ein klares Zeichen setzen. Die Politik tut sich nach wie vor sehr schwer, den dringend notwendigen Klimaschutz durchzusetzen. Deshalb sind alle gesellschaftlichen Akteure aufgefordert, ab sofort selbst zum Schutz heutiger und zukünftiger Generationen wirkungsvoll zu handeln: Jeder kann etwas tun, fangen wir jetzt an!“, wird Nationalparkleiter Manfred Großmann zitiert.

Vor allem ältere Buchen leiden unter Trockenheit

Der Klimawandel ist seit Anfang 2019 auch im Hainich ein Thema. Die anhaltende Trockenheit, hohe Temperaturen und viel Sonne setzten den Bäumen teils stark zu. Insbesondere ältere Buchen trügen in Teilen des Nationalparks nur sehr spärlich belaubte Kronen.

Seit August 2019 werden Besucher im Hainich mit Schildern gewarnt, weil geschwächte Bäume umstürzen oder abgestorbene Äste herunterfallen könnten.

Auf etwa fünf Prozent der Waldfläche des Nationalparkes sei ein Drittel des Bestandes alter Buchen komplett kahl, hieß es Anfang 2020. Auf etwa 300 Hektar seien deutliche Veränderungen an den Bäumen zu sehen. „Einige dieser Buchen starben im Laufe des Sommers ab“, erklärt die Parkverwaltung.