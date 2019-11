Der Ausbau des Glasfasernetzes an bisher unversorgten Flecken im Unstrut-Hainich-Kreis steht ab 2020 bevor.

Netzausbau im Unstrut-Hainich-Kreis kann starten

1500 bisher unversorgte Haushalte, 89 Betriebe und 60 Schulen sollen im Kreis Anschluss an das schnelle Glasfasernetz bekommen. Dafür bewilligte der Bund nun 7,7 Millionen Euro Fördermittel, wie das Landratsamt mitteilte. Nun stehe nur noch der Förderbescheid des Landes aus, bevor der Auftrag vergeben werden kann. Damit rechne er noch in diesem Jahr, so Landrat Harald Zanker (SPD).

Die Arbeiten könnten demnach voraussichtlich Anfang 2020 beginnen. Das Ausbauprogramm war gestartet worden, um Versorgungslücken beim schnellen Internet zu schließen. Davon betroffen sind vor allem Wohngebiete, die mangels Wirtschaftlichkeit von Unternehmen der Telekommunikation nicht erschlossen werden. So verteilen sich die 1500 Haushalte im Programm auf 13 Gemeinden im Kreis.

Das Vorhaben startete schon vor über zwei Jahren. Es zog sich so lange hin, weil die Gemeinden ihre Teilnahme beschließen mussten, die Förderbedingungen mehrfach geändert wurden und eine mehrstufiges Vergabeverfahren nötig war. Zuletzt erweiterte der Bund das Programm auf die Schulen, die nun ebenfalls flächendeckend Glasfaser bis an die Gebäude bekommen. Damit werden für alle Nutzer Datenraten von bis zu 1Gbit/s möglich.