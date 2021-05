Neue Schulbänke für Hüpstedter Schule. Bei der Übergabe am Freitag waren Klassenlehrerin Juliane Schröter, die stellvertretende Schulleiterin Astrid Schwobe, sowie die Schüler Vanessa Dietzel, Emma Schmalzl, Niccolo Germanus und Karsten Krause von der Wirtschaftsinitiative dabei.

Neue Bänke an Hüpstedter Schule

Hüpstedt. Das grüne Klassenzimmer an der Dünwaldschule ist nun komplett. Was noch gefehlt und wer es unterstützt hat, steht im Beitrag.

Drei aus Holz hergestellte Schulbänke übergab die Wirtschaftsinitiative Westthüringen am Freitagvormittag an die Schüler der Dünwaldschule in Hüpstedt. Die neuen Schulbänke sind laut Karsten Krause von der Wirtschaftsinitiative für das gründe Klassenzimmer auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule bestimmt.

Es sei geplant gewesen, dass die Schüler die hölzernen Bänke im Projekt „Inklusion praxisnah erleben“ gemeinsam mit Mitarbeitern der Leinefelder Lebenshilfe fertigen, dies war pandemiebedingt nicht möglich, erläutert Klassenlehrerin Juliane Schröter. Bereits im Jahr 2016 wurde die Schulpatenschaft zwischen der Wirtschaftsinitiative und der Schule geschlossen, jährlich werden Schulprojekte mit 1.000 Euro gefördert.