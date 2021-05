Neue Bäume für Sonnenhof-Schule in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Grünes Klassenzimmer soll das Bewusstsein der Schüler für die Umwelt stärken.

Zwei neue Hainbuchen und ein Zierapfelbaum schmücken jetzt das grüne Klassenzimmer der Sonnenhof-Grundschule in Bad Langensalza. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurden die Bäume am Samstag von der Linke-Landtagsabgeordneten Cordula Eger, Bundestagsabgeordneten Martina Renner und Stadtratsmitglied Monika Ortmann gepflanzt. Im grünen Klassenzimmer sollen die Kinder ihr Bewusstsein für die Umwelt stärken. Das biete ihnen gerade in der momentanen Situation Abwechslung im Unterrichtsalltag.