Neue Beleuchtungstechnik für die Feuerwehr in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die neue LED-Beleuchtungstechnik sorgt ab sofort für ausreichend Licht am Einsatzort. Stadtbrandmeister Steven Dierbach hat eine erste Bilanz für das Einsatzjahr 2022 gezogen.

Im Ernstfall ist die Feuerwehr in Bad Langensalza jetzt noch besser ausgestattet. Am Freitagvormittag hat Stadtbrandmeister Steven Dierbach eine neue LED-Lichttechnik in Empfang genommen. Das kleine Gerät im Wert von 1100 Euro wird bei künftigen Einsätzen für das nötige Licht sorgen. Gefördert wurde die LED-Beleuchtung von der Sparkassenversicherung, deren Beauftragter Björn Gelbe das Gerät am Freitag symbolisch übergeben hat.

Klein und kompakt: Das neue Gerät lässt sich gut mitnehmen und vor Ort schnell aufbauen. Foto: Chiara Schönau

Der Vorteil der neuen Ausrüstung wird ziemlich schnell ersichtlich: Klein, kompakt und handlich lässt sie sich vor Ort schnell aufbauen und kann mit einem integrierten Akku einige Zeit betrieben werden, bevor sie Strom braucht. „Normalerweise dauert sowas etwas länger“, erklärt Steven Dierbach. „Es muss erst eine Kabeltrommel geholt werden. Dann muss das Kabel verlegt werden. Ein Stromerzeuger muss laufen und zum Schluss noch das Stativ aufgebaut und der Beleuchtungsaufsatz drauf gebaut werden.“

Bei vielen Feuerwehren sei allein der Stromerzeuger schon ein Knackpunkt, denn nicht bei jeder ist so ein Gerät vorhanden.

Zu insgesamt 337 Einsätzen ist die Feuerwehr in Bad Langensalza im vergangenen Jahr ausgerückt.

2022 ist in Bezug auf Einsätzeein neues Rekordjahr

„Das ist ein noch nie dagewesener Rekord“, sagt der Stadtbrandmeister. Bisher hat das Jahr 2018 die Einsatzliste angeführt. Damals waren es 303. Auch, wenn die finale Auswertung der Zahlen aus 2022 noch aussteht, hat Steven Dierbach bereits eine erste Erklärung für die steigende Anzahl gefunden: „Es hängt sicherlich auch viel damit zusammen, dass die Feuerwehr gerne als ,Mädchen für alles’ gesehen wird. Wenn nachts in der Stadt ein Schaufenster eingeschlagen wird, dann wird häufig die Feuerwehr gerufen.“ Objekte zu sichern, gehöre aber nicht zu den primären Aufgaben der Feuerwehr. Ähnlich sei es bei Einsätzen, bei denen Türen geöffnet werden oder Menschen getragen werden müssen.

In etwa zwei Drittel der Einsätze seien technische Hilfeleistungen. Das restliche Drittel könne Brandeinsätzen zugeschrieben werden. „Die Anzahl an Brandeinsätzen ist merklich gestiegen“, bemerkt Dierbach. 2023 musste die Feuerwehr in Bad Langensalza bis Freitagvormittag 32 Mal ausrücken. Nach Einschätzung des Stadtbrandmeisters handelt es sich dabei um eine normale Rate. Wie der Rest des Jahres laufen wird, ist schwer einzuschätzen. „Es kommt darauf an, wie der Sommer wird. Wetterereignisse wie Hitzeperioden oder Stürme spielen eine Rolle“, so Dierbach.

Mit der neuen LED-Beleuchtungstechnik konnte zumindest der Faktor Dunkelheit am Einsatzort reduziert werden, auch, wenn die Feuerwehr nur eines von insgesamt 13 beantragten Geräten von der Sparkassenversicherung gefördert bekommen konnte. Doch mit der neuen LED-Lampe ist das Ende der Wunschliste nicht erreicht.

Neben Automatisch-Elektrischen Defibrillatoren (AED) ist der Brandschutz der eigenen Gebäude aktuell ein großes Thema, dessen sich Brandschutzmeister Steven Dierbach in naher Zukunft gerne annehmen möchte.