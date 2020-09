Neue Dachziegel für altes Gemeindehaus

Die evangelische Kirchengemeinde in Großmehlra will ihr Gemeindehaus auf Vordermann bringen. Als erstes sollen neue Ziegel auf das Dach des ehemaligen Pfarrhauses neben der Kirche, das in frühen Zeiten auch als Schule diente. Unterstützung für das Projekt kommt jetzt vom Ziegelhersteller Creaton. Dessen Werkleiter am Standort Höngeda, Wolfgang Hausdörfer (2. von links), und Landrat Harald Zanker (SPD) übergaben nun eine Ziegelspende an Alfons Burhenne (2. von rechts) und Norbert Görlach. Die 140 Quadratmeter Dachziegel im Wert von 5800 Euro sollen noch in diesem Jahr verlegt werden, eine Firma wird gesucht. Das alte Dach ist nach vielen Jahren undicht geworden. Als nächstes sind Fenster und Fassade mit einer Sanierung und Erneuerung an der Reihe.