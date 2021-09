Neue Feuerwehrautos für Bickenriede und Lengefeld

Anrode. Bickenriede und Lengefeld in der Gemeinde Anrode sollen neue Feuerwehrfahrzeuge bekommen. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Ortsbrandmeister David Hartung ist sicher: Bekommen die Feuerwehren in Bickenriede und Lengefeld in der Gemeinde Anrode keine neuen Fahrzeuge, ist die Einsatzbereitschaft womöglich nicht mehr gewährleistet. So folgten die Gemeinderäte am Mittwoch seinem Plädoyer für die Anschaffung der beiden Autos.

Bickenriede soll ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF (355.000 Euro) und Lengefeld ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W (140.000 Euro) bekommen. Der Bürgermeister wurde ermächtigt, den Erwerb ausschreiben zu lassen.

Bei steigenden Einsatzzahlen sinke die Anzahl aktiver Feuerwehrleute weiter. Das könne teilweise durch moderne Technik kompensiert, so Hartung. Zum anderen gebe es eine Vielzahl neuer Aufgaben zu bewältigen, etwa durch Photovoltaikanlagen und Elektrofahrzeuge. Darauf sollten Feuerwehren mit ihrer Ausrüstung vorbereitet sein. Die jetzigen Fahrzeuge müssten zwar nicht aus Altersgründen ausgemustert werden, könnten aber nicht aufgerüstet werden – etwa um einen zusätzlichen Wassertank.

Dass dringend Handlungsbedarf besteht, belegte Hartung an zwei Beispielen. So musste bei einem Wohnhausbrand in Bickenriede im November 2018 ein Innenangriff wegen mangelnder Löschwasserversorgung abgebrochen werden. Beim Vollbrand eines Pkw auf der B 247 im Dezember 2018 sei das Löschen des Fahrzeuges nur mit zusätzlicher Unterstützung der Feuerwehr Ammern möglich gewesen. Zum Glück konnten sich die Insassen vorher befreien.

Mit den neuen Fahrzeugen seien künftig sofort 1500 Liter Wasser an der Einsatzstelle verfügbar.

Wie Bürgermeister Jonas Urbach (CDU) sagte, wird eine Kanzlei mit der Ausschreibung beauftragt. Ziel sei es, noch in diesem Jahr die beiden Aufträge zu vergeben. Es gebe lange Lieferzeiten. Es handle sich um eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre in Anrode. Das Geld kommt größtenteils vom Land, da sich die Gemeinde in der Haushaltssicherung befindet.