Neue Flügel für die Schlotheimer Windmühle

Der Mühle in Schlotheim fehlen aktuell die Flügel.

Schlotheim. Noch in diesem Jahr soll die Windmühle wieder komplett sein.

Die Windmühle in Schlotheim soll wieder in altem Glanz erstrahlen. Nachdem das im Jahr 1861 erbaute Gebäude in den vergangenen Jahren gesichert, instandgesetzt und ausgebaut wurde, sollen nun noch die Flügel und die Windrose angebaut werden. Damit wird das Bauwerk wieder komplett sein.

Die Planungsleistungen für diese Arbeiten sollen nach einem Stadtratsbeschluss demnächst vergeben werden. 250.000 Euro soll die Baumaßnahme kosten; Fördermittel sind laut Stadtverwaltung bereits beantragt.

Federführend bei den bereits erfolgten Bauarbeiten an und in der Linke-Mühle war und ist der Geschichtsverein Schlotheim in Zusammenarbeit mit der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen und anderen Unterstützern.