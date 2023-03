Neue Musikschule im Unstrut-Hainich-Kreis eröffnet

Nägelstedt. Ein Frühlingskonzert bildet den Rahmen für die Eröffnung des neuen Gebäudes. Das ist geplant.

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist es am 29. April soweit: Die neue Musikschule in Bad Langensalzas Ortsteil Nägelstedt wird offiziell eröffnet. Für den Musikverein ist das ein echter Meilenstein, sagt der Leiter des Jugendblasorchesters Nägelstedt, Markus Schuchardt.

Für den Musikunterricht in Nägelstedt gibt es derzeit Wartelisten. Wer fit am Instrument ist, kann im Orchester mitspielen. Foto: Susan Voigt

Denn bisher stand nur ein kleinerer Raum im Ort zur Verfügung, in dem zwar der Musikunterricht stattfinden, das Orchester aber nie in voller Besetzung proben konnte. „Der Platz war einfach nicht da. Zudem haben wir uns den Raum mit dem Kulturverein geteilt. Jetzt haben wir unser ganz eigenes Domizil“, so Schuchardt.

Musikverein schafft viel durch Eigenleistung

In den vergangenen Wochen und Monaten ging es am neuen Gebäude in der Wartbergstraße noch einmal richtig voran. Viel passierte dort mit Hilfe von Sponsoren, aber vor allem in Eigenleistung durch die Vereinsmitglieder.

Jetzt sind es nur noch Kleinigkeiten, die erledigt werden müssen, sagt Nicole Kantemir vom Verein. Unter anderem sollen die Außenanlagen noch bepflanzt und die Küche eingebaut werden. „Bis zur Eröffnung ist alles fertig“, sagt sie.

Die ist am 29. April um 13 Uhr geplant. Gebührend gefeiert wird die Musikschule dann im Anschluss mit dem traditionellen Frühlingskonzert des Jugendblasorchesters Nägelstedt. Das allerdings findet gegenüber im Bürgerhaus statt – damit auch die Besucher Platz haben.

Zum Probentag trafen sich alle Instrumentalisten im Nägelstedter Bürgerhaus. Foto: Susan Voigt

In diesem Jahr steht das durch das Bundesprogramm „Impuls“ geförderte Konzert unter dem Motto „Leinen los und volle Kraft voraus“. Und das hat gleich zwei Hintergründe. „Wir wollen zum einen das aufregende Leben eines Seefahrers zum Thema machen“, erklärt Markus Schuchardt. Im Repertoire hat das Orchester deshalb unter anderem ein Santiano-Medley, aber auch zünftige Blasmusik.

„Zum anderen geht es auch um einen Neuanfang. Da steht unsere Musikschule und der Verein im Vordergrund, der sich dank des neuen Gebäudes breiter aufstellen kann“, so der Dirigent. Die Nachfrage nach Musikunterricht in Nägelstedt ist weiterhin groß. „Unsere Wartelisten sind lang“, erzählt Nicole Kantemir vom Verein.

Ins Orchester kommt dann, wer seine Fähigkeiten gefestigt hat. Aktuell sind das 41 Kinder und Jugendliche an Trompete, Klarinette, Tuba und Co. Auch Schlagzeuger sind dabei. „Nachwuchssorgen haben wir nicht“, sagt Orchesterleiter Markus Schuchardt.

Die Eröffnung der Musikschule in Nägelstedt ist für Samstag, 29. April, um 13 Uhr geplant. Das Frühlingskonzert findet um 15 Uhr statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.