Neue Obstbäume an Klettstedter Wegen

Aufgerufen zu einigen Arbeiten zur Verschönerung des Ortes hatte der Heimatverein Klettstedt mit dem Ortsteilbürgermeister Martin Schmidt am ersten Februarwochenende. In einem Gespräch am Rande dieser Arbeiten konnte der Bürgermeister berichten, dass einmal in Jahr zumeist in den Wintermonaten der Heimatverein mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Tischler des Ortes notwendige Arbeiten im Dorf erledigt. Für den einzigen Gemeindearbeiter wären diese Arbeiten nicht allein zu be-wältigen. Angesagt war zu diesem Einsatz das Beschneiden von Weiden. Dafür bekommt der Ort Fördermittel, dass der Heimatverein erhält. Dieser wiederum setzt mit diesen Mitteln im Dorf soziale Projekte um. Ein weiterer Höhepunkt dieses Einsatzes war in Eigeninitiative die Wiederinstandsetzung des Fußbodens der Saalbühne. Das geschehe in Zusammenarbeit mit Bad Langensalza, so der Bürgermeister.

Ein weiterer Schwerpunkt an diesem Samstag war die Pflanzung von zwölf Obstbäumen. Für jüngst an der Klettstedter Kirche gefällte vier Bäume wurden von der Kirchgemeinde als Ausgleich zwölf Obstbäume gekauft, die jetzt auf einer Ausgleichsfläche gepflanzt wurden. Diese Maßnahme fand gleichzeitig für die Initiative „Herzlich grün“- Lebensvielfalt zwischen Unstrut und Hainich des Landratsamtes statt und wurde begleitet von der Mitarbeiterin des Amtes Dagmar Kleemann. „Herzlich grün ist eine ganz tolle Sache und wir sind sehr dankbar, dass wir in diese Initiative mit reingerutscht sind“, so der Bürgermeister. Wie im Ortsteilrat abgesprochen werden auf dem Gelände des alten Bauhofes Obstbäume dort gepflanzt. Auch an Wegen werden abgestorbene Bäume durch junge ersetzt. Diese sollen die Bürger kostenlos pachten können mit der Auflage, dass sie sich auch um diese kümmern. In den kommenden Jahren soll auch der Dorfteiches als Biotop hergerichtet werden. Dafür suche aber die Gemeinde derzeit noch Sponsoren, so Schmidt.