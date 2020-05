Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Öffnungszeiten für Wipfelpfad im Hainich

Für den Baumkronenpfad im Hainich gelten ab 1. Juni neue Öffnungszeiten. Ist der Pfad momentan von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet, wird ab kommendem Montag von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein. Am Wochenende und an Feiertagen kann von 11 bis 18 Uhr eine Stunde länger in den Wipfeln gewandelt werden. Darauf weist die Kur und Tourismus Bad Langensalza hin. Weiterhin gelten Abstandsregeln sowie die neue Wegeführung. Der Turm bleibt geschlossen.