Landkreis. Einen neuen Automaten für Pakete gibt es nun in Bad Langensalza, einen in Schlotheim.

Die Deutsche Post hat zwei neue Packstationen im Unstrut-Hainich-Kreis in Betrieb genommen. Eine davon steht in der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen, genauer: in der Oststraße 2 in Schlotheim, direkt neben dem dortigen Aldi-Markt. Dieser Automat bietet 76 Möglichkeiten, Päckchen abzuholen oder zu verschicken.

Eine weitere Station steht außerdem am neuen Aldi-Supermarkt in der Tonnaer Straße 36 a in Bad Langensalza, der am Donnerstag eröffnet wurde. Laut einer Mitteilung des Unternehmens umfasst dieser Automat dort 92 Fächer für Päckchen und Pakete. Damit gibt es in Bad Langensalza nun zwei Packstationen. Denn auch den Standort am nun vorerst leerstehenden Einkaufsmarkt in der Goethestraße will die Deutsche Post weiter betreiben.

Mindestens bis zum Jahresende können laut Unternehmenssprecher dort also weiterhin Pakete abgeholt oder hingebracht werden. Ob die Station aber auch längerfristig erhalten bleiben kann, das hänge mit dem Nachmieter des angrenzenden Gebäudes zusammen, auf dessen Grundstück der Automat steht.

Insgesamt gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis neun Packstationen. Weitere sind bereits in Planung. In ganz Deutschland betreibt die Post mittlerweile über 5500 Automaten und will bis zum kommenden Jahr auf etwa 7000 aufstocken.