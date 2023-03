Neue Partyarena „Alte Fleischerei“ in Mühlhausen startet am Freitagabend (mit Video)

Mühlhausen. Zwei Mühlhäuser holen die Party zurück in den Unstrut-Hainich-Kreis. Am kommenden Freitag gehts los. Die Veranstalter verlosen zum Auftakt 10 Tickets.

Die riesige Soundanlage steht, Licht-Traversen sind montiert, Getränke in den Kühlschränken platziert. Das neue Mühlhäuser Partyareal an der Windeberger Landstraße durch die Behörden abgenommen. Am kommenden Freitag (10. März) um 21 Uhr öffnen die Mühlhäuser Sebastian Böhning und Markus Hamm, ihr Gemeinschaftsprojekt, die neue Partyarena „Alte Fleischerei“ erstmals für ihre Besucher. Die beiden Veranstalter verlosen zum Auftakt 10 Tickets. Alles was dazu getan werden muss, ist diesen Artikel bei Facebook zu kommentieren, zu teilen oder zu verlinken. Die Gewinner werden informiert.

Der Trailer zur Neueröffnung

Trailer zur Neueröffnung der "Alten Fleischerei" in Mühlhausen

In diesem Jahr soll die umgebaute Lagerhalle mit Leben gefüllt werden. Zum Auftakt gibt es eine „House to House“-Party. Markus Hamm spricht von einem Classic-Set im Einklang der 90er-Jahre. Auf der Bühne stehen die DJ’s DIA-Plattenpussys sowie Brothers-Incognito, Marcus Borodowski und der Houserocker aus Grabe.