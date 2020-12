Bad Langensalza. Stadt Bad Langensalza will System schrittweise erneuern.

Die Feuerwehr in der Kur- und Rosenstadt bekommt eine neue Schließanlage. Dafür gab der Hauptausschuss 20.000 Euro frei. Die bisherige Anlage in der Feuerwache stamme aus dem Jahr 1996 und sei inzwischen stark abgenutzt, heißt es in der Beschlussvorlage.