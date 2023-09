Neue Selbsthilfegruppe für Borderline in Mühlhausen

Mühlhausen. Das erste Treffen findet im November statt.

Für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ist jetzt in Mühlhausen eine Selbsthilfegruppe gegründet worden. Das erste Gruppengespräch findet am Samstag, 23. November, statt. Beginn ist um 16 Uhr im Gebäude der Lebensbrücke in der Feldstraße 42.

Laut Mitteilung sind regelmäßige Treffen ohne professionelle Leitung geplant, bei denen die Betroffen sich über Alltagsprobleme austauschen können und Verständnis für die Erkrankung entwickeln.

Meist sind junge Menschen von der Erkrankung betroffen

Rund 1,5 Millionen Deutsche leiden unter Borderline, dessen Symptome unkontrollierte Gefühlsschwankungen, häufig hohe Anspannung und starke Selbstwertprobleme sind. In deren Folge verspüren Betroffene oft den Drang, sich selbst zu schädigen. Sie haben Angst, verlassen zu werden. Sie stoßen aber andere Menschen auch abwechselnd weg und umklammern diese. Einige bleiben jedoch auch ganz isoliert. Diese Verhaltensmuster überschatten alle zwischenmenschlichen Beziehungen und beeinträchtigen das Leben der meist jungen Patientinnen und Patienten stark.

Die Selbsthilfegruppe richtet sich an Menschen mit der Diagnose Borderline – mit oder ohne Therapieerfahrung. „Jeder ist bei uns herzlich willkommen“, heißt es in der Mitteilung. Interessierte können sich vorab bei Fragen melden brauchen. Weitere Informationen gibt es bei folgenden Kontakten: beim Fachdienstgesundheit (Telefon: 03601/802362, E-Mai: s.rauch@uhk-kreis.de), bei der Lebensbrücke (Telefon: 03601/441654, E-Mail: beratung@lebensbruecke-ev.com) oder beim Gruppenleiter (E-Mail: borderline-muehlhausen@web.de).