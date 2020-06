Neue Spielgeräte in Grabe

Neue Spielgeräte wurden am vergangenen Wochenende auf dem Spielplatz in Grabe errichtet. Der Heimatverein und die Mutter-Kind-AG organisierten den Arbeitseinsatz. Fundamente wurden ausgehoben, Unkraut gezupft, der Wassergraben vom Wildwuchs befreit. Musikerin Theresa Käppler (im Bild vorn), spendierte einen Rechenschieber. „Wir haben nach Spielgeräten Ausschau gehalten, die für Kleinkinder geeignet sind. Bei allem anderen sind wir ganz gut aufgestellt“, sagte Ortsteilbürgermeister Karsten Lutze (CDU). Auch eine Duo-Schaukel, auf der ein Elternteil Platz nehmen kann, steht bereits auf dem Gelände. Mit Unterstützung der Sparkassenstiftung, die bereits 2500 Euro gespendet hat und dem Leader Projekt der Europäischen Union, sollen in Kürze eine Korbschaukel sowie ein Sitz für Kleinkinder, eine Wippe und eine Tunnelröhre folgen.