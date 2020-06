Die außerplanmäßige Ausgabe in Bad Tennstedt in Höhe von 8900 Euro hat der Haupt- und Bauausschuss durchgewunken.

Bad Tennstedt. Die alten Tische und Stühle in der Mehrzweckhalle in Bad Tennstedt sind zerschlissen und werden durch neue ersetzt.

Neue Tische und Stühle für Mehrzweckhalle in Bad Tennstedt

Für die Mehrzweckhalle in Bad Tennstedt werden 200 neue Stühle und 50 Tische angeschafft. Für diese außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 8900 Euro gab der Haupt- und Bauausschuss kürzlich einstimmig grünes Licht.

Die Fraktionen von SPD und Klartext hatten die Anschaffung angestoßen und einen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Denn die Stühle und Tische in der Halle sind in die Jahre gekommen, viele inzwischen zerschlissen. Von den alten sollen die besten aussortiert und im Ratskeller genutzt werden.