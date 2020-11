Neue Wärmebildkamera für Bad Langensalzas Feuerwehr

Bad Langensalza. Eine neue Wärmebildkamera wurde am Montagmorgen auf der Feuerwache in Bad Langensalza in Betrieb genommen.

Wie Stadtbrandmeister Steven Dierbach mitteilt, wurde die Kamera im Wert von gut 1600 Euro von der kommunalen Sparkassenversicherung übergeben. Die Bad Langensalzaer Wehr ist derzeit im Besitz von insgesamt drei Wärmebildkameras, eine zu ersetzen „war dringend nötig“ erläutert Dierbach. Sie sei über die vielen Jahre einfach verschlissen und mit einem Alter von weit über 10 Jahren nicht mehr auf dem Stand der Zeit.

Die Kameras würden sehr häufig genutzt, um Brandorte zu lokalisieren, so könne gezielt gelöscht werden. Ein großer Schaden durch das Löschwasser werde somit reduziert. Auch um Menschen in verrauchten Räumen zu finden, sei die Kamera Ideal. Laut Christoph Bauer von dem kommunalen Versicherer wandeln Wärmebildkameras Infrarotstrahlung einer Wärmequelle in ein für das menschliche Auge sichtbares Bild. So können die Feuerwehrleute vermisste Personen schneller aufspürt und retten, dies sei auch nachts nach Verkehrsunfällen möglich.

Wie Björn Gelbe vom Versicherer mitteilt, möchte man bis zum Jahr 2023 über 800 Feuerwehren versicherter Kommunen mit einer Wärmebildkamera ausstatten. Gut 1,3 Millionen Euro fließen in die Feuerwehrförderung, so möchte man die Einsatzfähigkeit der Wehren stärken und die Haushalte etwas entlasten.