Neue Wanderkarte für den Nationalpark Hainich

Für den Nationalpark Hainich gibt es jetzt eine neue Wanderkarte. Diese ist eine Besonderheit. Denn es handelt sich um eine Biotop-Wanderkarte, in der sich die Landschaft auch im Kartenbild widerspiegelt. Sie ist außerdem die erste in der Serie „Naturerbe Thüringen“. Herausgegeben wurde sie im Verlag Grünes Herz Ilmenau, wo sie in Zusammenarbeit mit dem Gothaer Kartographie-Ingenieurbüro Mr-Kartographie entstand.

Gewählt wurde für die Faltkarte das klassische Wanderkartenmaßstab 1:25.000. „Es war uns wichtig, dass auch Bad Langensalza und Eisenach angeschnitten werden“, informierte bei der Vorstellung im Nationalparkzentrum Manfred Müller vom Kartographie-Ingenieurbüro. Deshalb sei die Karte großformatig, aber gut händelbar. In der Biotop-Wanderkarte findet man laut Müller landschaftsbestimmende Geodaten wie Hydrographie, Bodenbedeckung, Flächennutzung und Relief. Die Karte zeigt damit die Vielfalt, Eigenheiten und Schönheiten der Natur- und Kulturlandschaft. Erkennbar sind unter anderem die Schneisen am Kindel, welche das Militär aus der DDR-Zeit hinterließ. Auch die Altholzbestände der Buchen in der Hainich-Kernzone sind zu sehen und die Sumpflandschaften, in der die Gelbbauchunke leben. Nationalparkleiter Manfred Großmann freute sich besonders, dass es auf der Publikation eine Detailkarte zum Thiemsburg-Areal gibt – mit dem kürzlich eröffneten Abenteuerspielplatz und der Waldpromenaden-Weg. Lutz Gebhardt vom Verlag Grünes Herz ist überzeugt, dass eine gedruckte Karte nichts ersetzen kann, auch wenn vieles bereits digital verfügbar sei. Der Verlag will nun die Lücke füllen, welche der Artifex-Verlag nach der Schließung hinterließ. Dieser hatte bisher die Karten der Region herausgegeben. Die Wanderkarte gibt es im Buchhandel und im Nationalparkenzentrum an der Thiemsburg. Kosten: 5,95 Euro.