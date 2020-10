Neuer Chef für die SWG Bad Tennstedt

Alle SWG-Bereiche in Bad Tennstedt – die Geschäftsführung, die Verwaltung und der technische Part – liegen nun bei der HWE Eisenach in einer Hand.

Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) in Bad Tennstedt hat einen neuen Chef. Laut Bürgermeister Jens Weimann (CDU) wurde am Mittwoch mit Stefan Jüngling, Vorstand in der AWG Eisenach, ein Geschäftsführervertrag abgeschlossen.

Damit seien jetzt alle SWG-Bereiche bei der Haus und Wohnen Eisenach (HWE) GmbH gebündelt. Das Unternehmen verwaltete bereits seit Jahren die städtischen Wohnungen in Bad Tennstedt. Laut Weimann liegt nun neben der Geschäftsführung auch der technische Sektor in den Händen der HWE, eines Tochterunternehmens der AWG Eisenach.

Die Neubesetzung war nötig geworden, weil SWG-Geschäftsführer Carsten Würtz im Juli seinen Rücktritt erklärt hatte. Bis Ende September blieb er noch im Amt.

Vorausgegangen war ein Eklat um die SWG- Grundstücke Markt 25 und 26. Zwei SWG-Beiräte sahen Fehler beim Verkaufsprozedere. Der Käufer zog in der Folge sein Angebot zurück. Inzwischen trat auch Matthias Preuß (SPD) aus dem SWG-Beirat aus.

Thomas Frey hatte zuvor das Gremium verlassen, weil er sich als VG-Vorsitzender nicht als ideale Vertretung auf dem SWG-Posten sah.