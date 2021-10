Neuer Chefarzt für Pneumologie am Hufeland-Klinikum Bad Langensalza

Jan Hinrichs ist ab 1. November Leiter der Abteilung für Pneumologie und Beatmung in der Klinik für Innere Medizin am Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Jan Hinrichs nimmt zum 1. November seine Arbeit an der Klinik in Bad Langensalza auf.

Wieder eine Abteilung für Pneumologie und Beatmung gibt es am Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza. Zum 1. November nimmt dort als Chefarzt Jan Hinrichs seine Arbeit auf, wie die Klinik mitteilte. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Pneumologie.

Er arbeitete unter anderem in der Lungenklinik Ballenstedt. Dort erhielt er als leitender Oberarzt für innovative Konzepte auch einen Medizin-Management-Preis. Zuletzt arbeitete der 54-jährige an einem Klinikum in Halle/Saale, wo er auch das Weaningzentrum (Beatmungsentwöhnung) leitete. Der Bedarf an Diagnostik und Therapie der Lunge werde steigen, so Hinrichs, nicht zuletzt wegen der Corona-Spätfolgen. Das Klinikum teilte mit, er könne „die überregionale Patientenversorgung im Bereich Lungenerkrankungen auf sehr hohem Niveau sicherstellen“.