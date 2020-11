Neuer Eigentümer für Kinderheim in Schlotheims Schloss wird diskutiert

Die Ortsteile der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen rufen nur sehr zögerlich ihr Ortsteilbudget ab. Fünf Euro pro Einwohner sind laut Thüringer Kommunalordnung dafür mindestens vorgesehen. Diesen Wert übernahm auch die seit 31. Dezember 2019 bestehende Landgemeinde. Laut Hans-Joachim Roth (CDU), seit September der Bürgermeister, hätten bisher nur Schlotheim und Bothenheilingen mit dem Geld Projekte und Vereine unterstützt, weitere aber angekündigt, das Budget abrufen zu wollen. Der Ortsteilrat Schlotheim beispielsweise vergab jetzt finanzielle Zuwendungen an sechs Vereine, den Großteil an der Infrastrukturverein für den Betrieb des Hallenbades. Andere Ortsteile wollen nun nachziehen.

Knappe halbe Million Euro weniger Gewerbesteuer

Während dieses Geld im städtischen Haushalt vorhanden ist, fließt anderes spärlicher als erwartet. Allein Schlotheims Gewerbetreibende werden 400.000 Euro weniger Gewerbesteuer zahlen. Auch Geld aus dem Förderprogramm für den ländlichen Raum (Leader) fließt spärlicher als erwartet. Fünf Projekte wollte man damit zumindest teilweise finanzieren. Gelungen ist das nur mit den Spielplätzen in Bothenheilingen und Obermehler. Für Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Bothenheilingen und das Seilermuseum in Schlotheim sowie für eine neue Fluchttreppe an der Schenke in Issersheilingen stehen die Zuwendungsbescheide laut Roth noch aus. Deshalb müsse man in Issersheilingen in Vorkasse gehen, um die Schenke wegen fehlendem Brandschutz nicht schließen zu müssen. Die Beschlussvorlage dazu findet sich auf der Tagesordnung für die nächste Stadtratssitzung.

Ebenso vorstrecken will die Verwaltung das Geld für den Spielplatz in Obermehler und hofft, 2000 Euro und damit die Hälfte der Investition über Leader wieder zurückzubekommen.

Umstrukturiert werden sollen die beiden städtischen Töchter – die Wohnbau GmbH und die Nova Jugendwerkstatt gGmbH. Hauptaufgabe der Wohnbau sind Wohnungsvermietung und auch Hausverwaltung für private Immobilienbesitzer und Vermieter. Derzeit vermietet sie 340 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Schlotheim und ist Eigentümerin des örtlichen Kindergartens, der Grundschule und des Schlosses, in dem sich ein Kinderheim befindet, deren Träger sie ist. Dieses Kinderheim soll nun unter das Dach der anderen städtischen Tochter, der Nova, wandern. Denn die betreibt schon Kinder- und Jugendeinrichtungen in Schierschwende im Südeichsfeld und in Felchta. Die Einrichtung in Felchta könnte in den kommenden Jahren noch um ein Internat für Berufsschüler erweitert werden. 40 Plätze könnten geschaffen werden. Derzeit arbeiten in der Nova gGmbH 43 Mitarbeiter, die rund 40 Kinder und Jugendliche betreuen.

Heimbetrieb rettete einst Wohnbau

Die Wohnbau soll nach Vorstellung von Bürgermeister Roth in den kommenden Jahren ihr Aufgabengebiet über die Ortschaft Schlotheim hinweg auf die Landgemeinde ausweiten und die Verwaltung für weitere kommunale Gebäude übernehmen. Sie besteht inzwischen 27 Jahre. Um die Jahrtausendwende wurden etwa 350 Objekte in Schlotheim privatisiert. Nur 30 blieben in ihrem Besitz. Das Personal wurde ausgedünnt, die Dienstleistungen für die Bestandsobjekte wurden ausgegliedert.

Vor 17 Jahren ersteigerte die Stadt das Schlotheimer Schloss, in dem das Kinderheim untergebracht ist, von einem insolventen Investor. So wurde die Wohnbau über Nacht Träger eines Heimes und bekam neue Aufgaben. Die sollen nun nach Vorschlag von Verwaltung und Aufsichtsrat an die zweite städtische Tochter abgegeben werden.

Der Stadtrat der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen tagt am Montag, 30. November, ab 18 Uhr, in der Schenke in Issersheilingen.