Neuer Münzpräger in Bad Langensalza

Vor dem Japanischen Garten in Bad Langensalza steht sei wenigen Tagen ein neuer Münzprägeautomat. Julia Überhagen (links) und Christina Lange-Wünsch von der Marketingabteilung der Kur und Tourismus Bad Langensalza GbmH zeigen am Montagmorgen, wie er funktioniert.

Die geprägte Fünfcentmünze zeigt die Ansicht vom Japanischen Garten in Bad Langensalza. Foto: Daniel Volkmann

Langensalza zeigen am Montagmorgen, wie er funktioniert. „An unserem neuen Automaten kann man zwischen drei Motiven wählen. Japanischen Garten, Drei Türme Blick oder eine Ansicht vom Rosengarten stehen zur Wahl. Danach steckt man eine Fünf-Cent-Münze und die Schutzgebühr von einem Euro in das Gerät und kurbelt, danach fällt die Fünf-Cent-Münze, geprägt in das Ausgabefach“, erläutert Überhagen. Für die Stadt Bad Langensalza ist es der zweite Automat, auch am Baumkronenpfad lassen sich Münzen prägen.