Neuer Pump-Track entsteht in Niederdorla

Niederdorla. In Niederdrola ensteht ein komplett neuer Fahrradparcours. Er soll noch in diesem Jahr zu nutzen sein.

Die Bauarbeiten für einen neuen Pump-Track an der Oppershäuser Straße in Niederdorla haben am Montagmorgen begonnen. Wie Vogtei-Bauamtsleiter Thomas Golebniak informiert, werde in den kommenden Tagen die Grasnarbe auf einem Drittel des Sportplatzes abgetragen. Hier entsteht ein gut 1000 Quadratmeter großer Fahrrad-Parcours. Danach müssten rund 500 Kubikmeter Lehmboden verbaut und modelliert werden.

Dem Baustart ging eine lange Suche nach dem Standort voraus. Eltern, Niederdorlaer Kinder und Jugendliche hatten sich 2019 den Fahrrad-Rundweg am Gänseried gewünscht – dorfnah und am Spielplatz.

Damit begann die Diskussion im Gemeinderat. Für diesen Standort hatte die Regionale Arbeitsgemeinschaft (RAG) Leader 2021 auch Fördermittel bewilligt, die sich ins neue Jahr und an den neuen Standort, auf dem Sportplatz, übertragen ließen.

Noch auf der jüngsten Gemeinderatssitzung ging die Suche nach dem exakten Standort auf dem Sportplatz weiter: Mehr in Richtung Dorf? Oder doch eher am Radweg auf der anderen Seite des Sportplatzes? Weitaus schneller war die Entscheidung über den Untergrund gefallen – zugunsten eines erdaufgebauten Tracks und nicht für eine asphaltierte Variante. Ausschlaggebend dafür waren die Kosten. Die nun gewählte Variante benötige etwa 38.000 Euro, 16.000 davon sollen aus dem Förderprogramm für den ländlichen Raum, Leader, kommen. Der Parcours soll noch in diesem Sommer fertig sein.

Wie teuer ein asphaltierter Pumptrack werden kann, das zeigt sich in Mühlhausen, wo an der Schwanenteichallee, zwischen Freibad und Heyeröder Landstraße, ein derartiger Parcours entstehen soll. Im städtischen Haushalt sind 50.000 Euro fürs Planen und 200.000 Euro für die Arbeiten an sich vorgesehen.