Neuer Schnitt für Bäume in Struth

Es geht voran mit dem Gemeinde-Projekt „Klima und Windschutzstreifen“ in Rodeberg. Jetzt packten (von links) Stefan Stützer, Christiane Degenhardt, Benjamin Stubenrauch, Ulrich und Robert Stude in Struth an – begleitet von Tobias Söllner von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Struth. 50 Obst- und Ahornbäume und 50 Hecken sollen gepflanzt werden, um die Baumreihen zum Schäferbrunnen und am Rod in der Gemeinde Rodeberg zu schließen.

Es geht voran mit dem Gemeinde-Projekt „Klima und Windschutzstreifen“ in Rodeberg. Wurde der Auftakt vor fünf Wochen in Eigenrieden, am Weg zum Schäferbrunnen, vollzogen, wo die Gruppe Bäume beschnitt, so waren die Frauen und Männer im November in Struth im Einsatz – zuletzt nahe dem Wasserbassin. Dort wurde der erste Abschnitt des alten Baumbestandes beschnitten – fachkundig begutachtet von Tobias Söllner, Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die die Maßnahmen in der Gemeinde fördert.