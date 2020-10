Die einzige große Investition in Kammerforst, ein neuer Spielplatz im Ortszentrum, muss verschoben werden, sagt Bürgermeister Christian Konkel (FDP). 55.400 Euro soll der Bau kosten. Die Gemeinde hofft auf 30.400 Euro aus dem Leader-Förderprogramm. Doch laut Konkel sei der Antrag noch nicht bewilligt, so dass nun 2021 und 2022 gebaut werden soll. Verschieben werden sich auch Investitionen aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm. 12.000 Euro können noch investiert werden. Mögliche Projekte sind ein neuer Boden in der Turnhalle und eine neue Heizung fürs Obergut. Derzeit sind die Friedhofsarbeiten ausgeschrieben. Bereits vergeben ist die Pflege des Sportplatzes, dazu konnte die Gemeinde eine GfAW-Förderung nutzen.