Knapp 60.000 Euro hat Rodeberg in den Spielplatz in Eigenrieden investiert. „Dieser Ortsteil hatte zuvor keine Spielmöglichkeit für Kinder zu bieten – abgesehen von einer ganz kleinen, in die Jahre gekommenen an der Burg", sagt Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU/im Bild). Im kommenden Jahr soll vor dem umzäunten Gelände am Hainstieg ein Blühstreifen angelegt werden. Auch wolle im Herbst ein ortsansässiger Unternehmer eine Waldschenke als Sitzmöglichkeit aufstellen – zusätzlich zu den Bänken. Während in diesem Jahr ein weiterer neuer Spielplatz in der Aufbaustraße entsteht, ist für 2021 einer Unterm Kirchberg – beides in Struth – geplant.