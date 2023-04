In dieser Woche wurde in Mühlhausen der neue Treffpunkt der städtischen Wohnungsgesellschaft in der Martini-Vorstadt eröffnet. Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns, Digitallotsin Linda Weingardt, Wohnungsgesellschaftsgeschäftsführer Frank Spangenberg, Anna Schöpfer, und Uwe Michael Schuchard sowie Mühlhausens Bürgermeisterin Beate Sill bei der Eröffnung.