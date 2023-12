Neues aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis lockt ein Weihnachtsmarkt und die Mühlhäuser Museen laden zum Staunen und Zinnfiguren-Bemalen ein. Und auch ein Buch über die Langensalzaer Ziege wird in der Rosenstadt vorgestellt.

Führung durchs Museum und Zinnfiguren selbst bemalen

Die Mühlhäuser Museen bieten am Samstag, 16. Dezember, ein Familienprogramm zum Weihnachtsmarkt. Kinder sind eingeladen, Zinnfiguren zu bestaunen und anschließend selbst zu bemalen. Die Aktion beginnt um 14 Uhr im Kulturhistorischen Museum und dauert etwa eine Stunde.

Dioramen zeigen derzeit in der Schau Schlaglichter der Geschichte Mühlhausens. So wird etwa die Zeit des Bauernkriegs Besuchern nähergebracht. Die Schaubild aus Zinnfiguren zeigen unter anderem den Versuch einiger Bewaffneter, Mühlhausen zu erstürmen und den Vandalismus in der Marienkirche..

Eintritt und Führung kosten für Erwachsene 8 Euro. Kinder (4 bis 14 Jahre) zahlen 2 Euro. Wer teilnehmen möchte, soltle sich anmelden unter Telefon: 03601/85660.

Weihnachtsmarkt in Bad Tennstedt mit Fackelumzug und Theateraufführung

In Bad Tennstedt wird am Freitag, 15. Dezember, um 17 Uhr am Rathaus eröffnet. Vereine des Orte bieten an Ständen Köstlichkeiten. Um 18 Uhr startet der Musikverein seinen traditionellen Fackelumzug von der Seniorenresidenz Senowa, der dann auf dem Markt enden wird.

Am Samstag, 16. Dezember, geht es ab 14 Uhr am Rathaus weiter. Um 15 Uhr lädt der Frauenchor zur musikalischen Adventstafel in den Ratskeller ein. Ab 15.30 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet und um 16 Uhr beginnt die Märchenstunde in der verwunschenen Kammer bei Familie Helbing. Den Weihnachtsmarkt beschließt dann die Theateraufführung „Schneeweißchen und Rosenrot“ im Rathaussaal, die um 18 Uhr beginnt.

Buch zur Bad Langensalzaer Ziege wird vorgestellt

Ein neues Buch beleuchtet die Geschichte der Langensalzaer Ziege. Gästeführerin Christina Bessing hat es mit dem Autor und Verleger Harald Rockstuhl zusammen geschrieben. Am Freitag, 15. Dezember, soll es um 17.30 Uhr im Stadtmuseum in Bad Langensalza erstmals vorgestellt werden.

Die Rasse gilt heute als ausgestorben. Im Langensalzaer Tierpark lebten die letzten drei ihrer Art: Liese, Lotte und Pulver, die nach der Schließung 1995 nach Arnstadt kamen. Mit dem Buch setzten die beiden Autoren den Langensalzaer Ziegen ein weiteres Denkmal, denn am Neumarkt gibt es schon eine Ziegen-Gruppe aus Bronze.