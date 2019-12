Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Fahrzeug für Wehr in Ballhausen

Eine Extra-Bescherung gab es am Heiligabend für die Freiwillige Feuerwehr in Balhausen: Am Vormittag traf das neue Löschfahrzeug für die Wehr ein. Der 7,5-Tonner mit einem 600-Liter-Tank ist zwar Baujahr 1994, wurde aber von einer Firma in Schleusingen grundlegend neu aufgebaut und mit moderner Technik bestückt. So ist nun zum Beispiel auch ein Notstromaggregat samt LED-Lichtmast an Bord.

Erwartet wurde das Fahrzeug, das ein überaltertes ablöst, schon längere Zeit. Gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest erfolgte nun die Übergabe an die Wehr und die Gemeinde: „Wir sind alle happy“, sagte Maschinist Jörg Hoppe. Offiziell eingeweiht wird das Auto im nächsten Jahr.