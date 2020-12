Neues Heft der Mühlhäuser Beiträge erschienen

Mühlhäuser Geschichte in geballter Form ist jetzt nachzulesen im neuen Heft der Mühlhäuser Beiträge – Band 43 ist erschienen.

Mühlhausen. Die Herausgeber versprechen umfassende Einblicke in die Stadt- und Regionalgeschichte.

Mit mehr als 20 Beiträgen aus Geschichte und Naturkunde liegt die 43. Ausgabe der Mühlhäuser Beiträge vor. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Drei Beiträge widmen sich der Mühlhäuser Stadtmauer. Unter dem Titel „Ein misshandeltes Baudenkmal“ beschäftigt sich ein Aufsatz mit der Georgiikirche. Auch die jungen Mühlhäuser Ortsteile Bollstedt, Grabe, Höngeda und Seebach finden sich mit geschichtlichen Abrissen zu den Mühlen im Heft wieder.

Wie das Rathaus weiter informiert, liefere der umfangreichste Beitrag der aktuellen Ausgabe Erkenntnisse zu einem Reliquienkreuz des Evangelischen Kirchenkreises. Darüber hinaus gibt es Texte zu Wüstungen in der Gemarkung Großengottern und der Nikolauskirche in Dachrieden.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden naturkundliche Themen. So beschreibt der Leiter des Nationalparks Hainich, Manfred Großmann, wie sich der Klimawandel in unserer Region auswirkt. Weitere Beiträge widmen sich den Auswirkungen eines Vulkanausbruches in Island 1783 auf Mühlhausen, der Zauneidechse – Reptil des Jahres 2020 – im Unstrut-Hainich-Kreis sowie der Graureiherkolonie im Mühlhäuser Rieseninger.

Anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkrieges wurde ein Büchlein mit französischer Lyrik des 19. Jahrhunderts von der Redaktion ins Heft aufgenommen. Dieses wurde in einem französischen Kriegsgefangenenlager von deutschen Kriegsgefangenen übersetzt, illustriert und gebunden, darunter dem Mühlhäuser Adolf Bühner.

Die Rubrik „Kalenderblätter“ widmet sich dem Mühlhäuser Fürstenkonvent vor 400 Jahren, dem Anschluss Mühlhausens an das Eisenbahnnetz vor 150 Jahren, der Einweihung des Gymnasiums am Lindenbühl und dem zweifachen olympischen Silbermedaillengewinn Hans Grodotzkis vor 60 Jahren. In der Rubrik „Das historische Foto“ werden Stadtmauerfotos des späten 19. Jahrhunderts aus dem Bestand der Mühlhäuser Museen vorgestellt.

Das Heft zum Preis von 12 Euro gibt es im Pressehaus am Steinweg, im Buchhandel und bei den Mühlhäuser Museen.