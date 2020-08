Neues Pflegeberatungsmobil vorgestellt

der Rot Kreuz Kreisverband Mühlhausen investiert in Beratungsmobil und einen Laster. Künftig soll mehr und mobiler über das Thema Pflege informiert werden. Die Pflegeberaterinnen Kathrin Luhn und Katrin Musch (von links) freuen sich darauf.

Ein Beratungsmobil, in dem unverbindlich über die verschiedensten Formen der Pflege informiert wird, und ein gebrauchter Laster wurden kürzlich beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Mühlhausen in den Dienst gestellt. Der zweiachsige Anhänger mit einer überbauten Fläche von gut 16 Quadratmetern beherbergt zwei komplett eingerichtete Räume. Er ist voll ausgestattet, besitzt einen Strom- und Wasseranschluss und kann auch mit einem etwas größeren Pkw sowie dem ebenfalls angeschafften Laster bewegt werden.