Neues Yogazentrum eröffnet

Mühlhausen. Am Samstag, 5. September, eröffnet ein neues Yogazentrum in der Mühlhäuser Innenstadt.

In der Mühlhäuser Innenstadt öffnet ein neues Yoga- und Gesundheitszentrum. Auf vier Etagen will die gebürtige Nordhäuserin Andrea Becker im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Mühlhäuser Museen Kurse anbieten. Die erste Etage ist nun fertiggestellt. Am „Tag der ersten offenen Etage“ am Samstag, 5. September, erwarten Interessierte dort von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Angebote von verschiedenen Yoga-Lehrern sowie Lebens- und Ernährungsberatern.