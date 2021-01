Neun Feuerwehren bei Brand in Annaberg im Einsatz

Zu einem Brand in einem Wohnhaus kam es am Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus in Annaberg in der Gemeinde Rodeberg. Im Dachstuhl des Hauses war das Feuer ausgebrochen und hatte sich auf die obere Etage durchgefressen. Die drei Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Im Einsatz waren neun Feuerwehren aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Eichsfeld. Probleme bei den Löscharbeiten gab es durch einen Carport vor dem Haus. Zudem bestand die Gefahr das eine Decke einstürzt. Das Löschwasser mussten die Einsatzkräfte aus dem zwei Kilometer entfernten Struth heranführen.

Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens können im Moment noch keine Angaben gemacht werden.