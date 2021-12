Nico Wieditz spielt bei Andacht in Langula

Nico Wieditz spielt am Sonntag in Langula.

Langula. Der Vogteier Nico Wieditz sitzt wieder in der Heimat an der Orgel.

Nico Wieditz spielt wieder in seiner Vogteier Heimat. Nach zwei Konzerten seiner „Star Lights“-Tournee im Herbst in Oberdorla, wo der Musiker einst aufgewachsen ist, ist er am Sonntag in Langula zu hören.

Eingeladen ist für den vierten Advent, 19. Dezember, zu einer musikalischen Andacht in die Kirche nach Langula, so Pfarrerin Christiane Apitzsch-Pokoj. Die Andacht beginnt 17.30 Uhr. Es gelten – wie bei allen Gottesdiensten, die 3-G-Regel und Maskenpflicht. Das heißt: Platz nehmen dürfen nur gegen Corona Geimpfte, von der Infektion Genesene und Getestete. Apitzsch-Pokoj bittet, die Kontaktdaten auf einem Zettel mitzubringen, um den Einlass zu beschleunigen.

Die Teilnahme kostet fünf Euro.