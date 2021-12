Nikolaus besucht Schönstedter Kinder

Der Nikolaus war am Montagvormittag zu Besuch im Kindergarten Ringelwiese in Schönstedt und hatte auch einen Scheck im Gepäck.

Schönstedt. Der Nikolaus hatte neben vielen Geschenken auch einen Scheck im Gepäck.

Der Nikolaus hat im Auftrag der VR-Bank Westthüringen am Montag insgesamt vier Kindergärten im Unstrut-Hainich-Kreis besucht. Mit dabei war auch der Kindergarten Ringelwiese in Schönstedt. Im Gepäck hatte er neben vielen Geschenken für die insgesamt 55 Kinder auch ein ganz wertvolles Geschenk, und zwar einen Scheck in Höhe von 200 Euro. Die Vorschulkinder des Kindergartens hatten mit einem selbst gestalteten Bild an einem Wettbewerb der VR-Bank teilgenommen und gewonnen, erzählt Leiterin Diana Schöder. Für was das Geld letztendlich ausgegeben wird, sollen laut Schöder die Kinder nun selbst entscheiden dürfen.