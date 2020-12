Nikolaus kommt im Unstrut-Hainich-Kreis mit der Feuerwehr

Da dürfte die Freude der Kleinen gleich doppelt so groß gewesen sein: In vielen Orten des Unstrut-Hainich-Kreises kam am Sonntag der Nikolaus mit dem Feuerwehrauto und brachte kleine Präsente. Organisiert hatten das die freiwilligen Feuerwehren unter anderem in Kammerforst, Görmar und Weberstedt.

Der Nikolaus der Freiwilligen Feuerwehr Lengefeld (Anrode), alias David Zimmer, brachte Ben und Collin ein Geschenk an die Tür. Foto: Nicole Diemann

In Obermehler gab es gleich 120 Schoko-Nikoläuse für die Kinder des Ortes sowie aus der Siedlung Pöthen und aus Großmehlra und aus der Gemeinschaftsunterkunft am Flugplatz. In Bad Langensalzas Ortsteil Wiegleben war es logistisch nicht ganz so leicht. Dort befüllten die Feuerwehrleute die vorher von Kindern abgegebenen und geputzten Stiefel, die dann wieder ausgeteilt wurden.

Die Feuerwehr in Anrodes Ortsteil Lengefeld berichtet ebenfalls von einer „besonderen Hilfeleistung am Nikolausabend“. Dort hatten sich die Jugendwarte Nicole Diemann und Juliette Hey vorgenommen, ihrem Nachwuchs eine kleine Freude zu bereiten und natürlich wurden auch alle anderen Kinder auf dem Weg mit einer kleinen Überraschung bedacht. Weil wegen Corona in diesem Jahr so ziemlich alle Veranstaltungen ausfallen mussten, Lehrgänge wie Wettkämpfe, habe man die Aktion gestartet, um den Nachwuchs bei der Stange zu halten.