Noch kein Neujahrsbaby im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Noch gibt es kein Neujahrsbaby im Unstrut-Hainich-Kreis. Zwar stehe eine Geburt auf der Entbindungsstation im Mühlhäuser Hufeland-Klinikum unmittelbar bevor, Hebamme Janet Funke rechnet aber erst nach Freitag-Mitternacht mit dem Neuankömmling.

Im Jahr 2020 erblickten im Landkreis insgesamt 763 Babys das Licht der Welt. Damit hält das Krankenhaus den Mittelwert der vergangenen Jahre, sagt Funke. Geboren wurden etwa 40 Mädchen mehr als Jungs.

Bei den Vornamen der Neugeborenen gehe der Trend immer weiter weg von komplizierten Doppelnamen. „Die meisten Eltern entscheiden sich für einfache Namen – kurz und knackig“, berichtet die Hebamme. Und das spiegelt sich auch in der Rangliste wider: Spitzenreiter bei den Mädchen ist „Frieda“ beziehungsweise „Frida“. Elf Mal wurde dieser Name vergeben. Der beliebteste Vorname bei den Jungs war im vergangenen Jahr „Matteo“ – auch hier in unterschiedlichen Schreibweisen mit zwei oder nur einem t und mit oder ohne h. 13 Babys bekamen diesen Namen, der auch thüringenweit auf Platz zwei der beliebtesten Babynamen steht.

Und auch einige eher außergewöhnliche Namen waren in 2020 dabei. So bekamen laut Janet Funke drei Mädchen zum Beispiel die Namen „Sephora“, „Princess“ und „Rihanna“. Bei den Jungs entschieden sich Eltern unter anderem für „Thaddäus“ oder „Quintus“.

Trotz der Corona-Einschränkungen konnten, sofern gewollt, alle Väter bei den Geburten ihrer Kinder dabei sein. „Eine Geburt ist nichts was man ins nächste Jahr verschieben oder in besseren Zeiten nachholen kann“, sagt Janet Funke. Deshalb sei es Chefärztin Sylvia Seyfarth wichtig gewesen, Väter nicht auszuschließen. Außerdem gebe die Anwesenheit der Väter den Müttern unter der Geburt Sicherheit und Halt. Dazu geholt werden sie allerdings erst, wenn die Geburt unmittelbar bevor steht. Anderer Besuch ist Corona-bedingt derzeit nicht erlaubt. Sowohl Mütter als auch Väter werden vor der Aufnahme mit einem Schnelltest auf das Corona-Virus getestet. Das macht es auch möglich, dass frisch gebackene Eltern das Familienzimmer weiter nutzen können. „Allerdings darf dann auch der Papa das Krankenhaus bis zur Entlassung seiner Familie nicht mehr verlassen. Auch nicht, um nur mal schnell die Haustiere zu füttern“, erklärt Funke.