Ob in technischen oder anderen Berufen: In der Region gibt es noch viele offene Ausbildungsstellen (Symbolbild).

Noch viele freie Lehrstellen im Unstrut-Hainich-Kreis

Auch in diesem Jahr gibt es laut Arbeitsagentur viel mehr offene Lehrstellen als Bewerber. So haben sich im Unstrut-Hainich-Kreis seit Oktober 411 junge Menschen gemeldet, die eine Ausbildung suchen. Aktuell sind es noch 195. Die Unternehmen im Kreis boten im selben Zeitraum 466 Ausbildungsplätze an, von denen noch 306 frei sind. Zusammen mit dem Nachbarkreis Gotha seien es sogar 788 unbesetzte Ausbildungsplätze, quer durch alle Branchen.

Die Corona-Pandemie mit Schul-Einschränkungen und rückgehender Konjunktur führe zu mehr abwartender Haltung sowohl bei Bewerbern als auch bei Firmen. Die Arbeitsagentur hat unter Telefon: 03621/421400 eine Hotline für Bewerber eingerichtet.

Wer freie Lehrstellen habe, könne sich unter Telefon: 0800/4555520 melden.