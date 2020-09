Rettungskräfte trainieren an der Mühlhäuser Rettungsdienstschule die Versorgung von Kindern bei Notfällen (von links): Stefan Günther (Notarzt Wartburgkreis), Marcel Dittmar (Notfallsanitäter Eisenach), Tobias Langenberger (Notfallsanitäter Sondershausen). Der zwölfjährige Jakob Frank Pauls spielt einen der Verletzten.

Mühlhausen. Notfallmediziner und Rettungskräfte auch aus dem Kyffhäuserkreis probten am Wochenende den Ernstfall.

Notfälle mit verletzten Kindern in Mühlhausen trainiert

Der Junge ist mit dem Fahrrad gestürzt. Zum Glück hatte er einen Helm auf. Trotzdem blutet die Platzwunde an der Stirn heftig. Ob das Kind ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, womöglich schwere innere Verletzungen hat, das müssen die Rettungskräfte jetzt schnell klären. Notfallsituationen mit Kindern wie diese trainierten 13 Notärzte und Notfallsanitäter aus Thüringen und Bayern am Wochenende in Mühlhausen.