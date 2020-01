Notfallseelsorger aus dem Unstrut-Hainich-Kreis nach tragischem Busunfall im Einsatz

Es ist ein Unglück, das in Erinnerung bleibt. Als am Morgen des 23. Januar in Berka vor dem Hainich im Wartburgkreis ein Schulbus auf eisglatter Straße ins Rutschen kommt, eine Böschung herab stürzt und sich überschlägt verlieren ein Junge und ein Mädchen ihr Leben, 21 weitere Kinder werden verletzt.

Es sind nun vor allem die seelischen Wunden der Betroffenen, die jetzt heilen müssen. In den ersten Stunden nach dem Unfall leiste auch ein Team der Notfallseelsorge aus dem Unstrut-Hainich-Kreis Unterstützung dabei. Pfarrer Matthias Reißland aus Bollstedt, Carsten Kral aus Mühlhausen und Michael Richardt aus Dingelstädt fuhren an diesem Donnerstag, nachdem sie von der Leitstelle alarmiert wurden, sofort in die Schule. Fünf weitere Notfallseelsorger kamen aus dem Wartburgkreis.

Richardts Aufgabe war es, die 21 Kinder zu betreuen, die den Unfall am eigenen Leib miterlebt hatten. Sie waren zu Fuß vom Unfallort zur Schule gekommen. „Es gab ganz unterschiedliche Reaktionen“, erinnert sich der 62-Jährige. Viele Kinder hätten ganz offen über das Erlebte gesprochen, andere wiederum seien sehr verschlossen gewesen. Da habe ein Plüschtier als Seelentröster oder ein Traubenzucker aus dem Notfallkoffer helfen können. Gegen Mittag seien die Kinder in Krankenhäuser gebracht worden. Auch im Mühlhäuser Hufeland-Klinikum wurden einige versorgt. Bei einer Andacht am Freitag in der Pfarrkirche wurden Kerzen für die Opfer und Verletzten aufgestellt. Rituale seien wichtig.

Auch am Montag war Richardt, auf Wunsch der Eltern, noch einmal in der Schule. „Ich war glücklich, dass bis auf ein Kind alle Verletzten wieder da sein konnten“, sagt der Eichsfelder. Es sei eines der Ziele der Notfallseelsorge, ein Stück Normalität wiederherzustellen, erklärt Teamleiter Reiner Engel vom Diakonischen Werk Eichsfeld – Mühlhausen, unter dessen Trägerschaft die Notfallseelsorge arbeitet. „Solch ein Unglück lässt sich in der Gemeinschaft besser verarbeiten.“

39 Einsätze hatte die Notfallseelsorge aus dem Unstrut-Hainich-Kreis im vergangenen Jahr, vor allem gehe es dabei um das Überbringen von Todesnachrichten gemeinsam mit der Polizei und die Betreuung nach tödlichen Verkehrsunfällen. Die derzeit 18 Ehrenamtlichen sind ausgebildete Notfallseelsorger. Sie kommen aus allen Berufsrichtungen, zwei sind Pfarrer. „Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Notfallseelsorge begreifen sich als Team“, sagt Engel.

Michael Richardt, der als Selbstständiger eine Firma in Dingelstädt führt, sagt, er sei nach jedem Einsatz, so schlimm er auch sein mag, auch dankbar darüber, Betroffenen Trost und Hilfe spenden zu dürfen und zu können. Man habe gerade nach dem Busunfall sehr viel Empathie von allen Seiten gespürt. Und: „Es gab kein böses Wort über den Busfahrer.“